Calabria in lutto | morta la governatrice Jole Santelli

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Notizia choc. A soli 51 anni èlacalabrese. Si sarebbe trattato di un arresto cardiocircolatorio. Laera malata da tempo ed era affetta da una patologia tumorale ed era nella sua casa a Cosenza.era presidente della Regionedal 15 febbraio 2020. Deputata dal 2001 al 2020, è stata sottosegretaria di Stato al Ministero della giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, nonché sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel Governo Letta. Il 9 dicembre 2019 si era dimessa da vice sindaco di Cosenza e il 19 dicembre era stata indicata da Forza Italia come candidata a presidente della regione ...

Calabria in lutto. È morta questa notte la governatrice della Regione, Jole Santelli. Non si conosce, al momento, alcun dettaglio. Da quanto emerge, tuttavia, la presidente riferiva malesseri da ...