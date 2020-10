Bufera su Cariello | parla con la stampa

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 15 ottobre 2020) di Pina Ferro “Ho rilasciato le mie dichiarazioni, confido nella giustizia e in quelle che sono le motivazioni che, assieme agli avvocati, abbiamo presentato. Sia dal punto di vista politico che personale, siamo fiduciosi nel percorso trasparente della magistratura ma anche del nostro, del mio”. E’ il commento rilasciato Massimo, negli istanti immediatamente successivi all’interrogatorio di garanzia reso dinanzi al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, Alfonso Scermino. Massimo Catello, sospeso dalla carica di sindaco dal Prefetto di Salerno, ristretto al regime degli arresti domiciliari dallo scorso 9 ottobre, in circa un ora, alla presenza degli avvocat di fiducia Cecchino Cacciatore e Costantino Cardiello, ha risposto a tutte le domande del Gip, difendendosi dalle accuse mosse a suo carico. Ha fornito al Gip la ...