Barbara D’Urso furiosa in diretta | “Non fare la ramanzina a me”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 15 ottobre 2020)D’Urso ormai ha ripreso i suoi appuntamenti pomeridiani con Pomeriggio Cinque già da qualche tempo. Proprio nella puntata andata in onda ieri, 14 ottobre, la conduttrice pare aver avuto un’acceso scontro con un suo ospite. Non è la prima volta che la padrona di casa di Pomeriggio Cinque perde le staffe intv, ma d’altronde ci tiene che nella sua trasmissione tutto fili liscio. Ma vediamo meglio cosa è successo questa volta. “Ma ti rendi conto di quello che dici?”:D’Ursocon un ospite in collegamento Durante il consueto appuntamento pomeridiano di Pomeriggio Cinque,D’Urso ha deciso di intervistare un’agente immobiliare di Forlì, per dargli l’opportunità di raccontare in ...