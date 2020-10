Allarme Covid a Milano, sindaco Sala: “Dobbiamo agire in fretta” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Questa tendenza a una crescita veloce ci deve far dire che bisogna agire in fretta. Domani può essere il giorno per fare qualcosa in più, non una intensificazione estrema ma credo che qualcosa si debba fare. Decisioni ristrette al di là del Dpcm non le prevediamo. Non prevediamo ad oggi interventi radicali“. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine del vertice in Prefettura sull’aumento dei contagi da Covid-19. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Questa tendenza a una crescita veloce ci deve far dire che bisognain fretta. Domani può essere il giorno per fare qualcosa in più, non una intensificazione estrema ma credo che qualcosa si debba fare. Decisioni ristrette al di là del Dpcm non le prevediamo. Non prevediamo ad oggi interventi radicali“. Lo ha dichiarato ildiGiuseppeal termine del vertice in Prefettura sull’aumento dei contagi da-19.

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Covid Allarme Covid, “Possibili altre strette”. Il ministro Boccia: “Nessun terrore ma il virus corre veloce” La Stampa Coronavirus, in Francia allarme contagi: Macron ordina il coprifuoco notturno. Peggiora la situazione in Europa

Coronavirus, in Francia allarme contagi: Macron ordina il coprifuoco notturno. Ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron in diretta tv ha annunciato il coprifuoco nella regione di Parigi e in ...

Covid: mini lockdown ad Arzano, il prefetto: "Impiego straordinario delle forze dell'ordine"

13ottobre — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) October 14, 2020. Un provvedimento adottato alla luce dell'impennata di contagi da Covid. Ed è allarme Lombardia. Covid Roma, bar e ristoranti sul lastrico: ...

