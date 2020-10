Acqua alta a Venezia, iniziato il sollevamento del Mose (Di giovedì 15 ottobre 2020) È previsto oggi a Venezia alle 10:45 un picco di 130 cm sul medio mare. L’allerta ha dato il via al sollevamento del Mose per fermare l'ingresso in città di un'alta marea eccezionale. Così per la seconda volta dal debutto del 3 ottobre, è iniziata la procedura di innalzamento delle paratoie che nell'arco di un'ora dovrebbero sbarrare il passaggio alle bocche di porto fermando così la crescita della marea in laguna. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 ottobre 2020) È previsto oggi aalle 10:45 un picco di 130 cm sul medio mare. L’allerta ha dato il via aldelper fermare l'ingresso in città di un'marea eccezionale. Così per la seconda volta dal debutto del 3 ottobre, è iniziata la procedura di innalzamento delle paratoie che nell'arco di un'ora dovrebbero sbarrare il passaggio alle bocche di porto fermando così la crescita della marea in laguna.

