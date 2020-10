Zorzi litiga con Matilde Brandi. A rischio squalifica? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Faccia a faccia al GFVIP 5 tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi: "Sei falsa". Poi l'influencer indaga sul termine "fr***o" pronunciato dall'ex ballerina con i social che invocano la squalifica. L'avventura nella casa dalla porta rossa si è messa male per Matilde Brandi - in nomination con Guenda e Stefania - che in più occasioni ha avute uscite infelici e fuori luogo. Ieri mattina ha cercato la lite con Maria Teresa Ruta: "A 60 anni ci sono dei limiti, non può fare Sailor Moon. Deve essere di esempio". La giornalista, dal canto suo, ha replicato che vuole vivere la vita a modo suo senza dispensare insegnamenti. Tommaso Zorzi è convinto che la Brandi abbia rosicato parecchio quando il pubblico al televoto ha ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Faccia a faccia al GFVIP 5 tra Tommaso: "Sei falsa". Poi l'influencer indaga sul termine "fr***o" pronunciato dall'ex ballerina con i social che invocano la. L'avventura nella casa dalla porta rossa si è messa male per- in nomination con Guenda e Stefania - che in più occasioni ha avute uscite infelici e fuori luogo. Ieri mattina ha cercato la lite con Maria Teresa Ruta: "A 60 anni ci sono dei limiti, non può fare Sailor Moon. Deve essere di esempio". La giornalista, dal canto suo, ha replicato che vuole vivere la vita a modo suo senza dispensare insegnamenti. Tommasoè convinto che laabbia rosicato parecchio quando il pubblico al televoto ha ...

