Volley, Superlega 2020/2021: Monza soffre ma vince, Perugia e Civitanova ok (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono andati in scena nella serata di mercoledì 14 ottobre 2020 i cinque match validi per la quinta giornata di andata della Superlega 2020/2021 di Volley. Cisterna ha lottato ma Perugia si è rivelata troppo forte, aggiudicandosi la vittoria casalinga per 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) e conservando così il primato in classifica. Insegue ad un solo punto di distacco Civitanova, che ha conquistato un'altra vittoria sul campo di una combattiva Piacenza (29-31, 21-25, 25-20, 23-25). Grande battaglia tra Padova e Monza, con i brianzoli capaci di avere la meglio al tie-break (28-26, 25-15, 12-25, 24-26, 14-16). Quinto set decisivo anche per la sfida tra Vibo Valentia e Verona, che ha visto i padroni conquistare la vittoria per 3-2 ...

