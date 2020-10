‘Temptation Island 7’, Anna Boschetti rivela come ha convinto Andrea Battistelli a iniziare una convivenza e come procedono i rapporti con la famiglia di lui. E sulla possibilità di un figlio… (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono state una delle coppie più discusse della settima edizione di Temptation Island che si è conclusa ormai qualche mese fa. A far molto discutere è stato il comportamento di Anna nel villaggio delle fidanzate, a seguito di un piano crudele ideato dalla Boschetti per convincere il suo fidanzato Andrea ad avere più responsabilità, e a cominciare a pensare alle nozze e un figlio, tanto desiderato da Anna nonostante sia già mamma di due bambine avute da una precedente relazione. Anna infatti ha finto un interesse per il single Carlo, così da scatenare la gelosia di Andrea. Il romano dal canto suo, pur ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 ottobre 2020)sono state una delle coppie più discusse della settima edizione di Temptationche si è conclusa ormai qualche mese fa. A far molto discutere è stato il comportamento dinel villaggio delle fidanzate, a seguito di un piano crudele ideato dallaper convincere il suo fidanzatoad avere più responsabilità, e a cominciare a pensare alle nozze e un figlio, tanto desiderato danonostante sia già mamma di due bambine avute da una precedente relazione.infatti ha finto un interesse per il single Carlo, così da scatenare la gelosia di. Il romano dal canto suo, pur ...

bestfictionever : Temptation Island: anticipazioni 14 ottobre - Carlotta e Francesca in lacrime - Tony47560189 : @AmoLaMiaPatria Un pochino, che a quelli buoni,vip e biondi il COVID sì attacca meno. Oppure che dici... si lava di… - Thefernandos3 : Non so se sono l'unica ma Temptation Island é partito con il botto la prima puntata e poi un crollo assurdo... #TempationIsland - teddybeatlesday : io che penso a temptation island invece di ripassare ?? - alexXx_96_ : @EdoMars_ @riccardoriserva Però loro possono perdere tempo su uomini e donne, temptation island e ste cacatine qua -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Antonella Elia, ecco la promessa tradita da Pietro Gossip News