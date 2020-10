Tecnologia 5G: “Salto in avanti per modernizzare le infrastrutture” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Le infrastrutture di base le abbiamo ma abbiamo bisogno di modernizzarle e sviluppare a pieno regime le nuove tecnologie. Il 5G è un tassello nel panorama delle tecnologie più avanzare che ci permetterà di fare un salto in avanti”. Lo ha detto Enrica Banti, head of corporate communication di Huawei, intervenendo alla ‘Belt & Road Initiative’ di Milano Finanza. Banti ha citato poi anche il cloud e l’intelligenza artificiale: “Sono tutti mosaici di una figura unica, quella della digitalizzazione avanzata – ha osservato -. Abbiamo visto durante la pandemia cosa possono darci queste tecnologie in termini di sviluppo e benefici”. Quindi ha rimarcato “L’Europa sta procedendo in ordine sparso e questo non aiuta ad accelerare lo sviluppo tecnologico. Auspichiamo che ci sia una posizione ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Le infrastrutture di base le abbiamo ma abbiamo bisogno di modernizzarle e sviluppare a pieno regime le nuove tecnologie. Il 5G è un tassello nel panorama delle tecnologie più avanzare che ci permetterà di fare un salto in”. Lo ha detto Enrica Banti, head of corporate communication di Huawei, intervenendo alla ‘Belt & Road Initiative’ di Milano Finanza. Banti ha citato poi anche il cloud e l’intelligenza artificiale: “Sono tutti mosaici di una figura unica, quella della digitalizzazione avanzata – ha osservato -. Abbiamo visto durante la pandemia cosa possono darci queste tecnologie in termini di sviluppo e benefici”. Quindi ha rimarcato “L’Europa sta procedendo in ordine sparso e questo non aiuta ad accelerare lo sviluppo tecnologico. Auspichiamo che ci sia una posizione ...

