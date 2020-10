PEREIRA | DALLA CORTE DI FERGUSON AL CENTROCAMPO DELLA LAZIO

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ha stregato Sir Alex. Questo basta a far capire la grandezza di Andreas, trequartista brasiliano classe ’96, pronto a illuminare ilagli ordini di Simone Inzaghi. Nato a Duffel in Belgio il primo gennaio del 1996, ha origini brasiliane grazie al padre Marcos nonché ex calciatore e suo primo coach sintenera età: “Mi registrava le partite per poi mostrarmi gli errori”. Cresciuto calcisticamente nel Lammel, nel 2005 passa al Psv Eindhoven arrivando ad essere la stella del settore giovanile del club olandese con un tocco di Sudamerica. Nel 2011 arriva il passaggio al Manchester United, dove cresce sotto l’ala diche spinse per averlo all’ombra dell’Old Trafford. Nel ...