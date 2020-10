Neymar tra i giganti del Brasile | superato Ronaldo | ora punta il record di Pelé

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dicie pensi subito a Pelé e alla storia di un ragazzo che ha costruito il mito della nazionale vedeoro. Dicie pensi alle giocate magiche di, Kakà e Ronaldinho, calciatori che da sempre hanno dato “del tu” al pallone facendo divertire un’intera generazione. Ma si sa, la storia è fatta soprattutto di numeri, traguardi e. Ecco perché nel citare ilnon potremo più dimenticarci di pensare a. Nato il 5 febbraio 1992 a Mogi das Cruzes (San Paolo),dopo una tripletta al Perù in una gara di qualificazione ai Mondiali 2022 è diventato il secondo capocannoniere della Nazionale brasiliana. Sono 64 (in 103 presenze) i gol del fenomeno del Paris Saint-Germain, due ...

Nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 l'Albiceleste batte in rimonta la Bolivia. Tripletta di Neymar per la Seleçao.O Ney segna una tripletta in Perù e supera Ronaldo tra i bomber verdeoro PALERMO (ITALPRESS) - O Ney supera il Fenomeno e punta O Rey.