Myriam Catania, messaggio ai compagni del GF Vip: "Piango per voi" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Myriam Catania, torna su Instagram dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020 e scrive: "Sono ancora lì, piango per voi". Myriam Catania torna su Instagram e dedica un bellissimo messaggio ai compagni del Grande Fratello Vip 2020 con cui ha vissuto per quasi un mese. L'attrice e doppiatrice, dopo aver pianto in casa e aver … L'articolo Myriam Catania, messaggio ai compagni del GF Vip: "Piango per voi" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

