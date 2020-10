“Marco, ma non è troppo timido?”. La Gruber prova a criticare Conte? Travaglio non glielo consente: difesa del premier da ridere (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Marco, ma il governo non è troppo timido rispetto alle notizie che ci arrivano anche dagli altri paesi europei, dove si stanno prendendo misure restrittive molto superiori alle nostre?”. È questa la domanda che a Otto e Mezzo Lilli Gruber ha posto a Marco Travaglio nel tentativo di fare una piccola critica al governo presieduto da Giuseppe Conte in merito alla gestione dell'emergenza coronavirus. Il premier ha firmato un Dpcm che si occupa più della sfera privata delle persone che dei reali pericoli di contagio, rappresentati innanzitutto dal sovraffollamento dei mezzi pubblici che è un problema comune all'Italia intera. Ma il direttore del Fatto Quotidiano non vuole sentir ragioni: “Gli altri paesi stanno prendendo misure superiori perché sono in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Marco, ma il governo non ètimido rispetto alle notizie che ci arrivano anche dagli altri paesi europei, dove si stanno prendendo misure restrittive molto superiori alle nostre?”. È questa la domanda che a Otto e Mezzo Lilliha posto a Marconel tentativo di fare una piccola critica al governo presieduto da Giuseppein merito alla gestione dell'emergenza coronavirus. Ilha firmato un Dpcm che si occupa più della sfera privata delle persone che dei reali pericoli di contagio, rappresentati innanzitutto dal sovraffollamento dei mezzi pubblici che è un problema comune all'Italia intera. Ma il direttore del Fatto Quotidiano non vuole sentir ragioni: “Gli altri paesi stanno prendendo misure superiori perché sono in ...

