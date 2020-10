Leonardo avanti su bracci robotici per campagna “Mars Sample Return”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) –si conferma attiva nello studio di sistemiall’avanguardia per contribuire alla scoperta dei segreti di Marte, che resta al centro delle più recenti missioni internazionali nello spazio. Nell’ambito della“MarsReturn” della NASA, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che comprende tre missioni con l’obiettivo di portare sulla Terra “campioni” del Pianeta Rosso entro il 2031,ha siglato un contratto con Airbus per la fase di studio avanzata (Advanced B2) delo robotico delFetch Rover (SFR) dell’ESA. Si tratterà di uno a 6 gradi di libertà estendibile fino a circa 110 cm e di un ...