Le iniziative della bellezza per il mese della prevenzione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In Italia ogni anno vengono regisrtati più di 53.000 nuovi casi di tumore al seno, con un’incidenza di una donna su 9. Oggi si guarisce in più del 90% dei casi, quindi no all’allarmismo: servono però conoscenza, consapevolezza, prevenzione e continua ricerca, in collaborazione collettiva di tutte le donne. Anche il mondo della cosmesi e della bellezza fa la sua parte per tutto il mese di Ottobre, il mese rosa della prevenzione. Leggi anche › Beauty brand per le donne: tutte le iniziative di empowerment e sostegno femminile da conoscere ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In Italia ogni anno vengono regisrtati più di 53.000 nuovi casi di tumore al seno, con un’incidenza di una donna su 9. Oggi si guarisce in più del 90% dei casi, quindi no all’allarmismo: servono però conoscenza, consapevolezza,e continua ricerca, in collaborazione collettiva di tutte le donne. Anche il mondocosmesi efa la sua parte per tutto ildi Ottobre, ilrosa. Leggi anche › Beauty brand per le donne: tutte ledi empowerment e sostegno femminile da conoscere ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @sitkaclaudio. La gestione governativa della comunicazione (cosa diversa dal… - FIGCfemminile : ?????????? 2??6?? personalità femminili che hanno scritto la storia, scelte dalle calciatrici di A e B e riassunte in… - b_miorini : RT @TgrRaiFVG: In seguito alla devastazione della tempesta Vaia di ottobre 2018, una fondazione con sede a Tarcento ha ideato una serie di… - manueghibs : RT @incoscientement: @trash_italiano Che grande delusione Elonora Daniele. E non perché parla male della Ferragni o perché esalta il Codaco… - FilcamsSicilia : MULTISERVIZI È L’ORA DELLA PROTESTA. Ripartenza in salita per la trattativa sul #rinnovo del #CcnlMultiservizi.… -

Ultime Notizie dalla rete : iniziative della Le iniziative della bellezza ottobre, mese della prevenzione del cancro al seno Io Donna Taranto, disarticolata organizzazione criminale: in manette 22 persone e 27 indagate

Un’iniziativa di forte impatto visivo, culturale e mediatico, finalizzata a sviluppare la cross-fertilization tra gli ideali della ricerca, dell’innovazione tecnologica e dell’arte contemporanea, ...

iPhone 12: addio a caricatore e auricolari

Stiamo anche aiutando i partner della nostra filiera a passare all’energia pulita. Queste iniziative permettono di tagliare le emissioni di gas serra di oltre due milioni di tonnellate all’anno.

Un’iniziativa di forte impatto visivo, culturale e mediatico, finalizzata a sviluppare la cross-fertilization tra gli ideali della ricerca, dell’innovazione tecnologica e dell’arte contemporanea, ...Stiamo anche aiutando i partner della nostra filiera a passare all’energia pulita. Queste iniziative permettono di tagliare le emissioni di gas serra di oltre due milioni di tonnellate all’anno.