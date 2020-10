La bambina di questo video soffre di una grave malattia, ma la Covid-19 non c’entra (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il 2 ottobre 2020 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una bambina di circa un anno portare un respiratore di colore giallo e marrone in viso. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il video: «Mi ha spezzato l’anima vedere questa bambina con Covid-19, per favore non abbassiamo la guardia e preghiamo». Il riferimento è alla pandemia oggi in atto e provocata dal virus Sars-Cov-2. questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Le immagini oggetto della nostra verifica non mostrano infatti una bambina affetta dalla Covid-19. Il video ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il 2 ottobre 2020 su Facebook &e; stato pubblicato unche mostra unadi circa un anno portare un respiratore di colore giallo e marrone in viso. L’immagine &e; accompagnata datesto, scritto da chi ha pubblicato il: «Mi ha spezzato l’anima vedere questacon-19, per favore non abbassiamo la guardia e preghiamo». Il riferimento &e; alla pandemia oggi in atto e provocata dal virus Sars-Cov-2.contenuto &e; fuorviante e veicola una notizia falsa. Le immagini oggetto della nostra verifica non mostrano infatti unaaffetta dalla-19. Il...

lorena000000c : un rapporto civile per il bene di mio fratello e quando ci incontravamo tutti insieme per motivi logistici c’era se… - madamatrash : @Aurora72463518 Esatto! Inoltre lui stesso ha affermato al Gf che Dayane voleva tenere Sofia con sé e che per un pe… - __EthelByrond__ : @sandrobah Se sapessi da dove mi è partito questo tweet solo all’idea potrei vomitare. Ma non perché eccetera, ma perché è la mia bambina.?? - RossellaRome : @sandrino001 @pitolovich Ho guardato i tuoi tweet e infatti questo stonava. Mi dispiace molto per la tua famiglia e… - finelinexg : solo pensiero mi fa tremare. Ho pianto davvero tanto guardando questo video, questa signora che parla e che per qua… -

Ultime Notizie dalla rete : bambina questo La bimba di 8 anni che danza in galleria Umberto, e affascina Napoli Corriere della Sera Esteri fosforici e sviluppo cerebrale: cosa dicono i numeri

vi è l’accusa di arrecare disturbi allo sviluppo cerebrale nei bambini, unita a una supposta diminuzione dello sviluppo cognitivo dei medesimi. Su quest’ultimo punto ci si era già espressi ...

Mi Nutro di Vita: Insieme contro i DCA

Oggi siamo in compagnia della Vice Presidente Francesca Ghiozzi, la quale ci introdurrà alla nobilissima iniziativa di questa Associazione, Mi Nutro Di Vita. Avresti piacere a raccontarci le origini d ...

vi è l’accusa di arrecare disturbi allo sviluppo cerebrale nei bambini, unita a una supposta diminuzione dello sviluppo cognitivo dei medesimi. Su quest’ultimo punto ci si era già espressi ...Oggi siamo in compagnia della Vice Presidente Francesca Ghiozzi, la quale ci introdurrà alla nobilissima iniziativa di questa Associazione, Mi Nutro Di Vita. Avresti piacere a raccontarci le origini d ...