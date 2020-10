Juventus-Napoli, 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nonostante le dichiarazioni dei politici in quelle ore e nonostante le evidenze che hanno portato successivamente a evidenziare come il contagio nella squadra del Napoli sia stato decisamente limitato, il giudice sportivo ha emesso la sua sentenza in merito alla partita Juventus-Napoli che non si è disputata in seguito alla decisione degli azzurri di non partire per Torino dopo che la Asl partenopea aveva espresso la sua opposizione affinché la squadra lasciasse l’aeroporto di Capodichino in seguito alle positività di Piotr Zielinski e di Elif Elmas. LEGGI ANCHE > «Partendo il Napoli avrebbe commesso un reato» Juventus-Napoli, è arrivata la sentenza Alla fine, la decisione – che sarebbe dovuta arrivare già la scorsa ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nonostante le dichiarazioni dei politici in quelle ore e nonostante le evidenze che hanno portato successivamente a evidenziare come il contagio nella squadra delsia stato decisamente limitato, il giudice sportivo ha emesso la sua sentenza in merito alla partitache non si è disputata in seguito alla decisione degli azzurri di non partire per Torino dopo che la Asl partenopea aveva espresso la sua opposizione affinché la squadra lasciasse l’aeroporto di Capodichino in seguito alle positività di Piotr Zielinski e di Elif Elmas. LEGGI ANCHE > «Partendo ilavrebbe commesso un reato», è arrivata la sentenza Alla fine, la decisione – che sarebbe dovuta arrivare già la scorsa ...

