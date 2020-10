Inter, Lukaku: «Sono un pessimo perdente, la sconfitta mi fa andare avanti» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romelu Lukaku ha parlato della sua voglia di non perdere mai Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, in una Intervista all’emittente francofona Rtbf ha parlato della finale di Europa League persa contro il Siviglia e della sua “allergia” alle sconfitte. «Dal mio punto di vista, la sconfitta è una cosa che mi fa andare avanti. Perché lì trovi una certa energia. Sono un pessimo perdente, lo ammetto, è la mia grande forza nella vita. E lo si è visto nella finale di Europa League. Non potevo andare a prendere la mia medaglia. Non ho rimpianti: non è una mancanza di rispetto per il Siviglia. Ma mettetevi nei miei panni: lavori ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romeluha parlato della sua voglia di non perdere mai Romelu, attaccante dell’, in unavista all’emittente francofona Rtbf ha parlato della finale di Europa League persa contro il Siviglia e della sua “allergia” alle sconfitte. «Dal mio punto di vista, laè una cosa che mi fa. Perché lì trovi una certa energia.un, lo ammetto, è la mia grande forza nella vita. E lo si è visto nella finale di Europa League. Non potevoa prendere la mia medaglia. Non ho rimpianti: non è una mancanza di rispetto per il Siviglia. Ma mettetevi nei miei panni: lavori ...

Inter, Lukaku: «Sono un pessimo perdente, la sconfitta mi fa andare avanti»

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, in una intervista all’emittente francofona Rtbf ha parlato della finale di Europa League persa contro il Siviglia e della sua “allergia” alle sconfitte. «Dal mio ...

