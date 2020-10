‘Gf Vip 4’, Clizia Incorvaia festeggia i suoi 40 anni: “Vorrei un figlio da Paolo Ciavarro!”. E sul suo ex marito Francesco Sarcina rivela che… (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tra le coppie più discusse degli ultimi tempi, troviamo senza dubbio quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Sopraffatti dalle critiche del web, i due ex gieffini, che si sono innamorati proprio all’interno della casa più spiata di Italia, hanno dato del filo da torcere agli haters mostrandosi sempre uniti e fortemente convinti della loro scelta. I due contano qualche anno di differenza e nonostante l’alone di mistero sull’età della Incorvaia, che fino a poco tempo fa aveva pervaso il web, ad oggi possiamo affermare con certezza la celebrazione dei suoi tanto attesi 40 anni raccontati in esclusiva al settimanale Chi. Gonna ampia di tulle e corpetto a cuore, la modella siciliana alla festa per i suoi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tra le coppie più discusse degli ultimi tempi, troviamo senza dubbio quella formata daCiavarro. Sopraffatti dalle critiche del web, i due ex gieffini, che si sono innamorati proprio all’interno della casa più spiata di Italia, hanno dato del filo da torcere agli haters mostrandosi sempre uniti e fortemente convinti della loro scelta. I due contano qualche anno di differenza e nonostante l’alone di mistero sull’età della, che fino a poco tempo fa aveva pervaso il web, ad oggi possiamo affermare con certezza la celebrazione deitanto attesi 40raccontati in esclusiva al settimanale Chi. Gonna ampia di tulle e corpetto a cuore, la modella siciliana alla festa per i...

