Gazzetta | Atalanta | Ilicic torna tra i convocati contro il Napoli

La partita di sabato tra Atalanta e Napoli, al San Paolo, potrebbe essere l'occasione per il ritorno, almeno tra i convocati, di Ilicic e anche di Miranchuk. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. "L'Atalanta spera di recuperare, in un solo colpo, i suoi due geni: entrambi procedono verso la convocazione per la partita di sabato. A Napoli, la panchina nerazzurra dovrebbe essere ad altissimo tasso tecnico: e non sono da escludere ingressi a gara in corso". Ieri, nella partitella tra la prima squadra e la primavera, hanno giocato entrambi e si sono mossi bene. Probabilmente l'attesa per il loro recupero è finita.

