Dritto e Rovescio | anticipazioni puntata di giovedì 15 ottobre su Rete 4

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 15 ottobre 2020)del programma in onda giovedì 152020 su4. Ospite Pierpaolo Sileri. Giovedì 15continua l’appuntamento settimanale conche andrà in onda alle 21:25 su4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro dellail nuovo dpcm del Governo Conte e l’avanzata dei contagi. Ospite anche il viciministro alla salute, Pierpaolo Sileri. Gli altri argomenti delladi giovedì 152020 Nellaci sarà il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, per analizzare l’avanzata dei ...