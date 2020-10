Conte, ‘Lockdown a Natale? Non faccio previsioni, dipenderà dal comportamento della comunità nazionale’ (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’ipotesi di un nuovo lockdown a Natale: “Non faccio previsioni, faccio previsioni delle misure più idonee per prevenirlo”. In occasione del suo intervento a Capri, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato le dichiarazioni di Crisanti, che ha ipotizzato un lockdown per Natale. Uno scenario che inevitabilmente ha messo tutti in allarme. Di seguito il video del punto stampa di Conte a Capri. Coronavirus, Conte: “Non faccio previsioni per Natale. Però dipenderà molto dal comportamento di tutta la comunità ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppesull’ipotesi di un nuovo lockdown a: “Nondelle misure più idonee per prevenirlo”. In occasione del suo intervento a Capri, il Presidente del Consiglio Giuseppeha commentato le dichiarazioni di Crisanti, che ha ipotizzato un lockdown per. Uno scenario che inevitabilmente ha messo tutti in allarme. Di seguito il video del punto stampa dia Capri. Coronavirus,: “Nonper. Però dipenderà molto daldi tutta la comunità ...

