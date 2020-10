Cattolici | forse serve un “federatore”

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) I partiti deio dio di ispirazione cristiana crescono ormai a dismisura. Non passa settimane che si registri qualche incursione organizzativa. Il più delle volte, però, si tratta di operazione virtuali, autoreferenziali se non del tutto protocollari e burocratiche. Da svariate liste in molte regioni che sono andate recentemente al voto - tutte con ambizioni rigorosamente di “laboratori” nazionali anche se si candidano a livello locale - ad alcuni gruppi che nelle ultime settimane hanno dato vita o si apprestano a dar vita a nuovi soggetti politici.Ora, è a tutti evidente che non ci troviamo di fronte a partiti solidi e strutturati, radicati nel territorio, con una classe dirigente ramificata e con una organizzazione capillare in grado di presentarsi alle elezioni e superare i vari quorum previsti. ...