Canottaggio | un caso di positività al Covid nella Nazionale Olimpica

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Rilevato undi positività al-19 anchediche sta partecipando all’Europeo Assoluto di Poznan. A comunicarlo è stato il Segretario Generale della Federazione Italiana, su indicazione del Medico Federale. In seguito a questa notizia, oltre all’atleta risultato positivo, anche tutti i componenti della delegazione dovranno osservare un periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni presso le rispettive abitazioni e non saranno presenti al Campionato Italiano COOP di Varese.

Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia il canottaggio italiano torna a gareggiare in un appuntamento, il primo nella storia, articolato su quattro giornate e rivolto a tutte le categorie agonistich ...Parla l’atleta delle Fiamme Rosse dopo la conquista del terzo posto in Polonia nella categoria dei pesi leggeri. 11 medaglie per l’Italcanottaggio ...