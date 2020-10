Atp San Pietroburgo 2020: programma e orari di giovedì 15 ottobre con Medvedev (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 15 ottobre, per quanto riguarda l’Atp 500 di San Pietroburgo 2020. Il secondo turno proporrà la sfida tra Denis Shapovalov, testa di serie numero 2, e Ilja Ivashka, qualificato. In campo anche la testa di serie numero uno, Daniil Medvedev, il quale dovrà vedersela con il bombardiere Reilly Opelka. CENTRE COURT dalle ore 12.00 – (Q) Ivashka vs (2) Shapovalov a seguire – Humbert vs (3) Rublev a seguire – (1) Medvedev vs Opelka non prima delle ore 17.30 – (4) Khachanov vs (WC) Karatsev a seguire – Bublik vs (6) Raonic COURT 1 dalle ore 12.00 – (WC) Safiullin vs (7) Coric Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di giovedì 15, per quanto riguarda l’Atp 500 di San. Il secondo turno proporrà la sfida tra Denis Shapovalov, testa di serie numero 2, e Ilja Ivashka, qualificato. In campo anche la testa di serie numero uno, Daniil, il quale dovrà vedersela con il bombardiere Reilly Opelka. CENTRE COURT dalle ore 12.00 – (Q) Ivashka vs (2) Shapovalov a seguire – Humbert vs (3) Rublev a seguire – (1)vs Opelka non prima delle ore 17.30 – (4) Khachanov vs (WC) Karatsev a seguire – Bublik vs (6) Raonic COURT 1 dalle ore 12.00 – (WC) Safiullin vs (7) Coric

sportface2016 : #ATPSanPietroburgo 2020: il programma del secondo turno, in campo #Medevedev - LaDialettica : RT @LorenzoAndreol4: In diretta su @SuperTennisTv per la telecronaca della sfida tra Daniil #Medvedev e Richard #Gasquet, 1T del torneo #AT… - sportface2016 : #ATP, il comunicato ufficiale relativo a un'infrazione del protocollo #COVID?19 - LorenzoAndreol4 : In diretta su @SuperTennisTv per la telecronaca della sfida tra Daniil #Medvedev e Richard #Gasquet, 1T del torneo… - WeAreTennisITA : Esordio positivo per Denis Shapovalov nell'ATP di San Pietroburgo: ha lasciato solo 5 giochi a Viktor Troicki, batt… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp San ATP San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. Ostacolo americano per Jannik Sinner LiveTennis.it ATP San Pietroburgo 2020: “Grave violazione del protocollo Covid-19 di un tennista”

Il comunicato rilasciato dall'ATP tramite i propri canali ufficiali, inerente a una presunta violazione del protocollo relativo all'emergenza Coronavirus, strutturato per garantire lo svolgimento dell ...

ATP: Fognini in campo al Sardegna Open

Al torneo ATP di Pula esordisce Fabio Fognini, numero 1 del seeding. Partite di sedicesimi ai tornei Atp di San Pietroburgo e Colonia ...

Il comunicato rilasciato dall'ATP tramite i propri canali ufficiali, inerente a una presunta violazione del protocollo relativo all'emergenza Coronavirus, strutturato per garantire lo svolgimento dell ...Al torneo ATP di Pula esordisce Fabio Fognini, numero 1 del seeding. Partite di sedicesimi ai tornei Atp di San Pietroburgo e Colonia ...