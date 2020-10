Addio Gianfranco De Laurentiis | storico volto Rai | calcio e Formula 1 | un mito lungo 30 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lutto nel giornalismo sportivo, è mortoDe. Romano, 81, per trent'Rai tra i più amati dai telespettatori. Cresciuto nel Corriere della Sera, sbarca nel 1972 in Rai e da allora dàe voce ad alcuni dei programmi sportivi più iconici delal tv nazionale: EuroGol a Diretta Sport, Domenica Sport, Dribbling, Domenica sprint, la Ds, la Giostra del gol destinata agli italiani all'estero. Non solo, comunque: Deè stato anche conduttore delloPole Position dedicato alla1.