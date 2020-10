6,5 mln di italiani in meno in vacanza d’estate (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Solo il 60% degli italiani questa estate è andato in vacanza contro il 75% dello scorso anno. A frenare la voglia di svago di 6,5 milioni di nostri connazionali è stata la paura del contagio da Covid (che ha inciso nel 44,3% dei casi) o le difficoltà economiche (27%). Questi i principali risultati di una ricerca sull’impatto dell’emergenza Covid sulle vacanze estive degli italiani nel 2020, realizzata da Unioncamere e Isnart. sat/mrv/red 6,5 mln di italiani in meno in vacanza d’estate su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Solo il 60% degliquesta estate è andato incontro il 75% dello scorso anno. A frenare la voglia di svago di 6,5 milioni di nostri connazionali è stata la paura del contagio da Covid (che ha inciso nel 44,3% dei casi) o le difficoltà economiche (27%). Questi i principali risultati di una ricerca sull’impatto dell’emergenza Covid sulle vacanze estive deglinel 2020, realizzata da Unioncamere e Isnart. sat/mrv/red 6,5 mln diinind’estate su Il Corriere della Città.

diMartedi : #Gabanelli su #covid19: 'La differenza è che l'influenza contagia al massimo 2 persone mentre il virus 3,8. Ogni an… - Italpress : 6,5 mln di italiani in meno in vacanza d’estate - CorriereCitta : 6,5 mln di italiani in meno in vacanza d’estate - antogervasio : RT @diMartedi: #Gabanelli su #covid19: 'La differenza è che l'influenza contagia al massimo 2 persone mentre il virus 3,8. Ogni anno di inf… - Majden3 : RT @diMartedi: #Gabanelli su #covid19: 'La differenza è che l'influenza contagia al massimo 2 persone mentre il virus 3,8. Ogni anno di inf… -

Ultime Notizie dalla rete : mln italiani Sesso? No grazie. Impotenza segreto inconfessato di 3 mln italiani askanews Energia: Ue, obiettivi raddoppio ristrutturazioni, 35 mln edifici entro 2030

Economia - Possibile creare 160 mila posti lavoro, Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Bruxelles, 14 ott - La Commissione Ue ha indicato l'obiettivo di raddoppiare almeno i tassi di ristrutturazione nei ...

Dinosauro 'Big Sara' vale 2 mln, battuto all'asta a Parigi

Misura 10 metri di lunghezza e ha 150 milioni di anni. E' stato ribattezzato con il nome di "Big Sara" e proviene dai giacimenti fossiliferi americani della Morrison Formation. (ANSA) ...

Economia - Possibile creare 160 mila posti lavoro, Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Bruxelles, 14 ott - La Commissione Ue ha indicato l'obiettivo di raddoppiare almeno i tassi di ristrutturazione nei ...Misura 10 metri di lunghezza e ha 150 milioni di anni. E' stato ribattezzato con il nome di "Big Sara" e proviene dai giacimenti fossiliferi americani della Morrison Formation. (ANSA) ...