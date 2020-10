Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 13 OTTOBREORE 11:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO TRAFFICO SCORREVOLE AD ECCEZIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA USCITA PRENESTINA SULLA PONTINA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE CI SONO ANCORA CODE ALL’ ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO TRA LA ROTATORIA DI VIA RINALDO D’AQUINO E VIA DELLA CESARINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ATTENZIONI ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO RIPERCUSSIONI ANCHE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI E SU VIA PALOMBARESE CODE DA VIA MARCO SIMONE SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA SULLA VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE ...