Università, tirocini per giovani ambasciatori: bando aperto fino al 30 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) A causa della pandemia in corso, i 101 tirocini Maeci-Miur-Crui dell’ultimo bando 2020 si svolgeranno nei soli paesi del vecchio continente. Il bando del programma Maeci-Miur-Fondazione Crui sarà online fino al 30 ottobre, e le candidature andranno presentate registrandosi sul sito www.tirocinicrui.it. I tirocini si svolgeranno dall’11 gennaio al 9 aprile 2021 e potranno essere prorogati fino ai primi di maggio. Il tirocinio dà diritto a un rimborso mensile minimo di 300 euro e al riconoscimento di almeno 1 CFU per ogni mese di attività. 53 le università partecipanti. 25 i Paesi oltre all’Italia dove i laureandi svolgeranno il tirocinio curriculare. 41 studenti saranno ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 ottobre 2020) A causa della pandemia in corso, i 101Maeci-Miur-Crui dell’ultimo2020 si svolgeranno nei soli paesi del vecchio continente. Ildel programma Maeci-Miur-Fondazione Crui sarà onlineal 30, e le candidature andranno presentate registrandosi sul sito www.crui.it. Isi svolgeranno dall’11 gennaio al 9 aprile 2021 e potranno essere prorogatiai primi di maggio. Ilo dà diritto a un rimborso mensile minimo di 300 euro e al riconoscimento di almeno 1 CFU per ogni mese di attività. 53 le università partecipanti. 25 i Paesi oltre all’Italia dove i laureandi svolgeranno ilo curriculare. 41 studenti saranno ...

