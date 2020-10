Trump torna a rovesciare menzogne su Fauci: 'Imprecise le sue previsioni sul Covid' (Di martedì 13 ottobre 2020) Un essere spregevole: dopo aver 'rubato' una sua vecchia dichiarazione in cui si parlava d'altro per usarla senza autorizzazione e fuori contento in un suo video elettorale per far credere che si ... Leggi su globalist (Di martedì 13 ottobre 2020) Un essere spregevole: dopo aver 'rubato' una sua vecchia dichiarazione in cui si parlava d'altro per usarla senza autorizzazione e fuori contento in un suo video elettorale per far credere che si ...

Il miliardario attacca il virologo italo-americano che si erra lamentato per l'uso improprio di una sua dichiarazione trasformata in un elogio a Trump mentre era riferito ad altro ...

Trump ai fan, 'tra 22 giorni vinciamo'

"Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese": Donald Trump, nel suo primo comizio dopo essere risultato positivo al coronavirus manda in visibilio i suoi sostenitori, accorsi in ...

