Smartphone, l’ultima truffa: false offerte di lavoro su Telegram (Di martedì 13 ottobre 2020) La Polizia postale, sul proprio account Facebook, ha pubblicato un post in cui spiega di stare attenti a una truffa che, negli ultimi giorni, ha causato diverse segnalazioni. Sta usando Telegram per arrivare a più persone possibili e usa come cavallo di Troia false offerte di lavoro. false offerte di lavoro su Telegram: di cosa si tratta Il messaggio della Polizia postale parla di numerose segnalazioni di false offerte di lavoro veicolate tramite canali Telegram che, utilizzando logo e intestazione di Agenzie che offrono servizi di somministrazione del lavoro, traggono in inganno ignari candidati. A quanti aderiscono alla proposta lavorativa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) La Polizia postale, sul proprio account Facebook, ha pubblicato un post in cui spiega di stare attenti a unache, negli ultimi giorni, ha causato diverse segnalazioni. Sta usandoper arrivare a più persone possibili e usa come cavallo di Troiadidisu: di cosa si tratta Il messaggio della Polizia postale parla di numerose segnalazioni didiveicolate tramite canaliche, utilizzando logo e intestazione di Agenzie che offrono servizi di somministrazione del, traggono in inganno ignari candidati. A quanti aderiscono alla proposta lavorativa ...

