Serie B, le regole in caso di contagi: con 13 giocatori negativi si scende in campo (Di martedì 13 ottobre 2020) La Lega di Serie B ha diramato una nota ufficiale nella quale vengono dettagliate le regole per gli eventuali casi di contagio da Covid-19 che si susseguiranno nel corso della stagione 2020/2021. Le misure adottate sono valide solo per questa stagione e solo per la regular season, non sono quindi un riferimento per quelli che saranno playoff e playout. In primis è stato deciso che in caso di uno o più giocatori positivi prima della gara, la squadra potrà scendere in campo qualora abbia a disposizione 13 giocatori (di cui almeno un portiere) risultati negativi al tampone precedente la partita. Ogni squadra potrà chiedere il rinvio della partita una sola volta nel corso dell’anno qualora il numero dei ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) La Lega diB ha diramato una nota ufficiale nella quale vengono dettagliate leper gli eventuali casi dio da Covid-19 che si susseguiranno nel corso della stagione 2020/2021. Le misure adottate sono valide solo per questa stagione e solo per la regular season, non sono quindi un riferimento per quelli che saranno playoff e playout. In primis è stato deciso che indi uno o piùpositivi prima della gara, la squadra potràre inqualora abbia a disposizione 13(di cui almeno un portiere) risultatial tampone precedente la partita. Ogni squadra potrà chiedere il rinvio della partita una sola volta nel corso dell’anno qualora il numero dei ...

