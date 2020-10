Serie A, la lista dei giocatori positivi al Covid (Di martedì 13 ottobre 2020) La Serie A fa i conti con il Covid. Sono 30 attualmente i giocatori positivi al Coronavirus. Ecco l’elenco squadra per squadra. Atalanta Marco Carnesecchi. Genoa Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta. Hellas Verona Antonin Barak, Koray Gunter. Juventus Cristiano Ronaldo Inter Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young. Milan Leo Duarte, Matteo Gabbia. Napoli Piotr Zielinski, Eljif Elmas. Roma Amadou Diawara Spezia Riccardo Marchizza. Foto: Twitter Cristiano Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) LaA fa i conti con il. Sono 30 attualmente ial Coronavirus. Ecco l’elenco squadra per squadra. Atalanta Marco Carnesecchi. Genoa Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta. Hellas Verona Antonin Barak, Koray Gunter. Juventus Cristiano Ronaldo Inter Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young. Milan Leo Duarte, Matteo Gabbia. Napoli Piotr Zielinski, Eljif Elmas. Roma Amadou Diawara Spezia Riccardo Marchizza. Foto: Twitter Cristiano Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

