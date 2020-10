Rifiuta di mettere la mascherina nel supermercato. Multa (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono state 986 le persone controllate ieri dalle forze dell’ordine a Trieste nell’ambito dei servizi anti-Covid, una delle quali è stata sanzionata. Si tratta di una donna di 53 anni, Multata per essersi Rifiutata di indossare la mascherina all’interno di un supermercato nel rione di Roiano, da parte della Squadra Volante della Questura.Lo rende noto la Prefettura di Trieste in una nota. Un esercizio commerciale è stato sottoposto a controllo, e non vi sono sanzioni. Leggi su udine20 (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono state 986 le persone controllate ieri dalle forze dell’ordine a Trieste nell’ambito dei servizi anti-Covid, una delle quali è stata sanzionata. Si tratta di una donna di 53 anni,ta per essersita di indossare laall’interno di unnel rione di Roiano, da parte della Squadra Volante della Questura.Lo rende noto la Prefettura di Trieste in una nota. Un esercizio commerciale è stato sottoposto a controllo, e non vi sono sanzioni.

