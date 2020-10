Prende l' aereo | poi piscina e discoteca Così un positivo ne ha contagiati 120 a Vercelli

(Di martedì 13 ottobre 2020) Come nasce un focolaio Covid lo si può capire da un caso singolo, riportato dal Corriere della Sera. Quello di una persona infetta che ne haalmeno 120 in pochi giorni. Ne ha parlato l’epidemiologo Fabrizio Faggiano, professore di Igiene a Torino, a margine del convegno nazionale di diritto sanitario organizzato a Alessandria dall’ex ministro della Salute Renato Balduzzi. Tutto comincia il 13 luglio quando un giovane della Repubblica Dominicana rientra dal suo Paese, per i cui cittadini era previsto l’isolamento domiciliare, e torna adove risiede. È il paziente zero. L’inizio di una catena di trasmissione. Il Ministero della Salute segnala successivamente la presenza a bordo dell’di un soggetto. Il dominicano non si ...

È il paziente zero. L'inizio di una catena di trasmissione. Il Ministero della Salute segnala successivamente la presenza a bordo dell'aereo di un soggetto positivo. Il dominicano non si autodenuncia ...