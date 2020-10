La “nuova” strategia cinese: test di massa per isolare il Covid (Di martedì 13 ottobre 2020) Scordatevi i lockdown di massa e le misure draconiane di Wuhan. La nuova strategia della Cina per contenere la diffusione del Sars-CoV-2 è cambiata. O meglio: si è trasformata, adattandosi all’evoluzione della pandemia. Sono lontanissimi i giorni in cui i bollettini sanitari registravano migliaia di casi al dì e gli ospedali della capitale dello Hubei … La “nuova” strategia cinese: test di massa per isolare il Covid InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 13 ottobre 2020) Scordatevi i lockdown die le misure draconiane di Wuhan. La nuovadella Cina per contenere la diffusione del Sars-CoV-2 è cambiata. O meglio: si è trasformata, adattandosi all’evoluzione della pandemia. Sono lontanissimi i giorni in cui i bollettini sanitari registravano migliaia di casi al dì e gli ospedali della capitale dello Hubei … La “nuova”diperilInsideOver.

mirko60036887 : @ASTANGARES @GeopoliticalCen Nel frattempo datti alla lettura.. La strategia di penetrazione della #Cina in #Africa… - mirko60036887 : RT @agenzia_nova: La strategia di penetrazione della #Cina in #Africa compie un nuovo e importante passo in avanti in #Algeria https://t.… - etiamomnes : RT @agenzia_nova: La strategia di penetrazione della #Cina in #Africa compie un nuovo e importante passo in avanti in #Algeria https://t.… - LucaMainoldi : RT @agenzia_nova: La strategia di penetrazione della #Cina in #Africa compie un nuovo e importante passo in avanti in #Algeria https://t.… - 2Disastro : RT @agenzia_nova: La strategia di penetrazione della #Cina in #Africa compie un nuovo e importante passo in avanti in #Algeria https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : “nuova” strategia Honda CBR 250 RR. Ieri, oggi e la storia che cambia La Stampa