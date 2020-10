Kim Jong-un piange: “Non sono all’altezza del popolo”. Ma il nuovo missile gli strappa un sorriso (Video) (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Kim è morto, anzi no è malato. Ma che dite, ha ceduto i poteri alla sorella. Neppure, in realtà ci siamo sbagliati e ha soltanto fatto perdere le sue tracce, per poi ricomparire. Le ipotesi sulle sorti del leader della Corea del Nord si sprecano da anni e puntualmente si sono sempre rivelate false, complice anche l’impossibilità di ottenere informazioni certe su quanto avviene in una delle ultime nazioni comuniste del mondo. Eppure ogni volta che salta fuori una notizia su Kim Jong-un c’è qualcuno che abbocca all’amo. Mai come in questo caso, però, il dittatore nordcoreano è riuscito a stupire tutti. La sua fama da cattivo insensibile è infatti crollata d’un tratto quando è iniziato a circolare il Video di una cerimonia pubblica ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Kim è morto, anzi no è malato. Ma che dite, ha ceduto i poteri alla sorella. Neppure, in realtà ci siamo sbagliati e ha soltanto fatto perdere le sue tracce, per poi ricomparire. Le ipotesi sulle sorti del leader della Corea del Nord si sprecano da anni e puntualmente sisempre rivelate false, complice anche l’impossibilità di ottenere informazioni certe su quanto avviene in una delle ultime nazioni comuniste del mondo. Eppure ogni volta che salta fuori una notizia su Kim-un c’è qualcuno che abbocca all’amo. Mai come in questo caso, però, il dittatore nordcoreano è riuscito a stupire tutti. La sua fama da cattivo insensibile è infatti crollata d’un tratto quando è iniziato a circolare ildi una cerimonia pubblica ...

Agenzia_Ansa : #Kim Jong-un in lacrime: 'Mi vergogno di non essere all'altezza'. Il leader della #Corea del Nord lo ha ammesso pub… - Sercit1 : RT @Agenzia_Ansa: #Kim Jong-un in lacrime: 'Mi vergogno di non essere all'altezza'. Il leader della #Corea del Nord lo ha ammesso pubblicam… - iside50 : RT @Libero_official: Lacrime e scuse, #KimJongUn mai visto prima: il video che ritrae il dittatore nordcoreano alla parata militare di #Pyo… - abrunelll : RT @IosonoScala: #apartitico #verità #giustizia #libertà #democrazia #coreaDelNord Non ditemi che questo assassino brutto nano malefico...… - pierfaviz : RT @IosonoScala: #apartitico #verità #giustizia #libertà #democrazia #coreaDelNord Non ditemi che questo assassino brutto nano malefico...… -