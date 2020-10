Kim Jong-un in lacrime: emotività o strategia propagandistica? (Di martedì 13 ottobre 2020) Kim Jong-un in lacrime all’anniversario della fondazione del proprio partito. Ma cosa si nasconde dietro scuse e ringraziamenti? Il leader nordcoreano torna a far parlare di sé. Kim Jong-un infatti si è mostrato al 75esimo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori di Corea. Dopo la presentazione di un mostruoso missile balistico intercontinentale si è lasciato andare ad un commovente discorso. A Pyongyang il leader si è rivolto alla popolazione della Corea del Nord scusandosi e mostrando profonda gratitudine. Con la voce tremante che trasudava tutta l’emozione del momento Kim si è commosso. Quello che sembrava un gigante di ferro si è mostrato in lacrime davanti alla sua popolazione facendo trapelare il suo lato più ... Leggi su zon (Di martedì 13 ottobre 2020) Kim-un inall’anniversario della fondazione del proprio partito. Ma cosa si nasconde dietro scuse e ringraziamenti? Il leader nordcoreano torna a far parlare di sé. Kim-un infatti si è mostrato al 75esimo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori di Corea. Dopo la presentazione di un mostruoso missile balistico intercontinentale si è lasciato andare ad un commovente discorso. A Pyongyang il leader si è rivolto alla popolazione della Corea del Nord scusandosi e mostrando profonda gratitudine. Con la voce tremante che trasudava tutta l’emozione del momento Kim si è commosso. Quello che sembrava un gigante di ferro si è mostrato indavanti alla sua popolazione facendo trapelare il suo lato più ...

Agenzia_Ansa : #Kim Jong-un in lacrime: 'Mi vergogno di non essere all'altezza'. Il leader della #Corea del Nord lo ha ammesso pub… - daria_meinardi : RT @Agenzia_Ansa: #Kim Jong-un in lacrime: 'Mi vergogno di non essere all'altezza'. Il leader della #Corea del Nord lo ha ammesso pubblicam… - Cla_Rox : RT @Agenzia_Ansa: #Kim Jong-un in lacrime: 'Mi vergogno di non essere all'altezza'. Il leader della #Corea del Nord lo ha ammesso pubblicam… - MarceVann : RT @Agenzia_Ansa: #Kim Jong-un in lacrime: 'Mi vergogno di non essere all'altezza'. Il leader della #Corea del Nord lo ha ammesso pubblicam… - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: #Kim Jong-un in lacrime: 'Mi vergogno di non essere all'altezza'. Il leader della #Corea del Nord lo ha ammesso pubblicam… -