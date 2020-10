Grande Fratello Vip, per Matilde Brandi una serata da dimenticare (Di martedì 13 ottobre 2020) Si sapeva che quella di ieri sarebbe stata una puntata difficile. Ma per Matilde Brandi si è rivelata una serata da dimenticare al GF Vip. Si era già detto che la serata di ieri del Grande Fratello Vip sarebbe stata difficile. E che non sarebbe stata neanche una conduzione facile per Alfonso Signorini, con la … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 ottobre 2020) Si sapeva che quella di ieri sarebbe stata una puntata difficile. Ma persi è rivelata unadaal GF Vip. Si era già detto che ladi ieri delVip sarebbe stata difficile. E che non sarebbe stata neanche una conduzione facile per Alfonso Signorini, con la … L'articolo proviene da leggilo.org.

