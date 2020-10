Freddo risveglio in Pianura Padana, l’autunno inizia a fare sul serio [DATI] (Di martedì 13 ottobre 2020) L’autunno inizia a fare sul serio: una fase di Freddo e maltempo sta interessando il nostro Paese. Una massa d’aria molto fredda, in discesa dal Polo Nord, è entrata nel cuore dell’Europa centrale: le temperature sono infatti calate bruscamente, portandosi di diversi gradi sotto le medie, proprio per l’afflusso di masse d’aria di origine polare. Oggi sono previste le ultime piogge al Sud e sulla Sardegna, con un Freddo risveglio al Nord e in particolare in Pianura Padana, dove si sono registrate le prime gelate notturne della stagione nelle zone di aperta campagna. Tra le temperature minime registrate nella notte spiccano in Piemonte i +3,2°C a Piovà Massaia (AT), e in Lombardia +1,1°C a Lesmo ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) L’autunnosul: una fase die maltempo sta interessando il nostro Paese. Una massa d’aria molto fredda, in discesa dal Polo Nord, è entrata nel cuore dell’Europa centrale: le temperature sono infatti calate bruscamente, portandosi di diversi gradi sotto le medie, proprio per l’afflusso di masse d’aria di origine polare. Oggi sono previste le ultime piogge al Sud e sulla Sardegna, con unal Nord e in particolare in, dove si sono registrate le prime gelate notturne della stagione nelle zone di aperta campagna. Tra le temperature minime registrate nella notte spiccano in Piemonte i +3,2°C a Piovà Massaia (AT), e in Lombardia +1,1°C a Lesmo ...

ferrarisergio4 : @gelsomino20161 freddo stamani ,con la brina a mostrare qua e là colori anticipati...sia il giorno un delicato risveglio.?? - LUCABRAMBILLA24 : @luca_p74 Perfettamente d'accordo, però non trovo (per fortuna) la pandemia! Non sono un negazionista e sono de Ber… - cloviskgds : @ktmgds @pecoraneragds e siamo in qualche posto confintante con l'Antartide diamine, perciò avrai sicuramente fredd… - Armadillina : @ASciullo @julien170905 Infatti s'é accort solo qnd lho ricoperto Il trapuntino s'era asciugato subito dopo al sole… - speranza_viva : RT @sararigby7: Secondo giorno di risveglio con mille starnuti appena sento un po’ di freddo! Buongiorno! -

Ultime Notizie dalla rete : Freddo risveglio Freddo risveglio in Pianura Padana, l'autunno inizia a fare sul serio [DATI] Meteo Web Temporali, neve e grandine: sarà una settimana ciclonica e fredda

L'autunno inizia a fare sul serio: una massa d'aria molto fredda per la stagione sta interessando le regioni del Centrosud Italia, ...

Meteo, maltempo sull'Italia: termometri giù e prime gelate anche a quote basse

L'autunno inizia a fare sul serio: un ciclone autunnale carico di freddo maltempo sta interessando in queste ... maggiori spazi soleggiati su buona parte dell'Italia, ma sarà un risveglio da brividi ...

L'autunno inizia a fare sul serio: una massa d'aria molto fredda per la stagione sta interessando le regioni del Centrosud Italia, ...L'autunno inizia a fare sul serio: un ciclone autunnale carico di freddo maltempo sta interessando in queste ... maggiori spazi soleggiati su buona parte dell'Italia, ma sarà un risveglio da brividi ...