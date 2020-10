Covid, in Gran Bretagna 17mila contagi: a Londra “nuove restrizioni a breve”. Parigi, “terapie intensive all’80% entro il 24 ottobre” (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiusure mirate in Regno Unito, dove anche oggi si sono registrati 17mila casi, coprifuoco notturno in Belgio, verso la chiusura dei ristoranti in Olanda, dove si è registrato anche un nuovo record di 7.400 casi in un giorno, ed Emmanuel Macron che in Francia si prepara ad annunciare nuove restrizioni alla Nazione. I governi di tutta Europa, dove in settimana si è toccata la più alta incidenza settimanale di nuovi casi dall’inizio della pandemia con 700mila positivi, corrono ai ripari di fronte all’impennata dei contagi da Covid-19 e all’aumento della pressione sugli ospedali. Mentre in Italia il nuovo dpcm prevede una stretta alla movida e alle feste in casa in modo simile a quanto sta accadendo in Baviera, le misure introdotte in queste ore in alcuni Paesi Ue sono ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiusure mirate in Regno Unito, dove anche oggi si sono registraticasi, coprifuoco notturno in Belgio, verso la chiusura dei ristoranti in Olanda, dove si è registrato anche un nuovo record di 7.400 casi in un giorno, ed Emmanuel Macron che in Francia si prepara ad annunciare nuovealla Nazione. I governi di tutta Europa, dove in settimana si è toccata la più alta incidenza settimanale di nuovi casi dall’inizio della pandemia con 700mila positivi, corrono ai ripari di fronte all’impennata deida-19 e all’aumento della pressione sugli ospedali. Mentre in Italia il nuovo dpcm prevede una stretta alla movida e alle feste in casa in modo simile a quanto sta accadendo in Baviera, le misure introdotte in queste ore in alcuni Paesi Ue sono ancora ...

alexbarbera : Abbiamo perso tempo: spesi solo un terzo dei fondi per l’emergenza Covid. Ancora pochi letti in terapia intensiva,… - virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - Noovyis : (Covid, in Gran Bretagna 17mila contagi: a Londra “nuove restrizioni a breve”. Parigi, “terapie intensive all’80% e… - PrincipessaDemo : @informacion_st @sadecedemet1 @dmtzdmr Non vediamo l'ora ?? è venuta in gran segreto per il covid purtroppo e non a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gran Covid, Gran Bretagna: verso nuovo lockdown nazionale. Oms: record di casi, 383.000 in 24 ore. Nel mondo un milione di morti Il Messaggero Dalla Chiesa un aiuto contro l’emergenza per la pandemia

OVADA. Quasi 80 mila euro distribuiti in pochi mesi per aiutare famiglie e cittadini in difficoltà a causa della pandemia. E poi, buoni spesa da utilizzare nelle cartolerie per l’acquisto di libri e o ...

Ftse Mib in calo, ma salirà ancora. Fca è il buy della settimana

Ftse MIb in rosso dopo 8 sedute di fila in rialzo Il Ftse Mib oggi è sceso dello 0,81% a 19.558 punti, dopo aver toccato un massimo intraday a 19.730 e ... il nuovo incremento del numero di contagi da ...

OVADA. Quasi 80 mila euro distribuiti in pochi mesi per aiutare famiglie e cittadini in difficoltà a causa della pandemia. E poi, buoni spesa da utilizzare nelle cartolerie per l’acquisto di libri e o ...Ftse MIb in rosso dopo 8 sedute di fila in rialzo Il Ftse Mib oggi è sceso dello 0,81% a 19.558 punti, dopo aver toccato un massimo intraday a 19.730 e ... il nuovo incremento del numero di contagi da ...