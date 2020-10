Cosa si può e non si può fare ora? Domande e risposte sul nuovo Dpcm (Di martedì 13 ottobre 2020) nuovo Dpcm, Domande e risposte Dal 13 ottobre è in vigore il nuovo Dpcm per le norme anti-Covid firmato dal premier Giuseppe Conte. Sarà valido per 30 giorni e le maggiori novità riguardano il divieto di feste private, la chiusura dei locali alle 24 e la conferma dell’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ma cosi si può e non si può fare adesso? Ecco qualche risposta: MASCHERINE Posso togliere la mascherina in casa?SÌ. Nel Dpcm è stato inserito l’obbligo delle mascherine anche all’aperto, già in vigore tramite decreto legge. L’utilizzo delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi è fortemente ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020)Dal 13 ottobre è in vigore ilper le norme anti-Covid firmato dal premier Giuseppe Conte. Sarà valido per 30 giorni e le maggiori novità riguardano il divieto di feste private, la chiusura dei locali alle 24 e la conferma dell’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ma cosi si può e non si puòadesso? Ecco qualche risposta: MASCHERINE Posso togliere la mascherina in casa?SÌ. Nelè stato inserito l’obbligo delle mascherine anche all’aperto, già in vigore tramite decreto legge. L’utilizzo delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi è fortemente ...

