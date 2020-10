Coronavirus | primario indagato per epidemia colposa | era in ospedale con sintomi

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) Si aggrava la posizione di un otorinolaringoiatra dell’San Martino di Belluno. I fatti risalgono all’inizio della pandemia dain Italia, quando ancora la situazione non era critica. Di lì a poco lo sarebbe diventata, proprio per casi come quella del medico in questione. Dopo un viaggio all’estero e nonostante l’insorgenza didecisi, il dottore ha continuato ad andare in; così, ha contribuito al formarsi di un focolaio di Covid-19 a Belluno. Belluno, medico positivo dopo un viaggio in Thailandia Secondo la ricostruzione fatta dalla Procura, ildi Otorinolaringoiatria Roberto Bianchini avrebbe contratto il virus all’estero. Tra il 14 e il 24 febbraio il medico si trovava in vacanza in Thailandia, stato del ...