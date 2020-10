Coronavirus, i dati di oggi: 5901 casi e 41 morti (Di martedì 13 ottobre 2020) Tornano a salire i contagi da Covid in Italia : nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi casi, contro i 4.619 di ieri, con 112.544 tamponi, circa 27mila più di ieri. Il totale dei contagiati,... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) Tornano a salire i contagi da Covid in Italia : nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi, contro i 4.619 di ieri, con 112.544 tamponi, circa 27mila più di ieri. Il totale dei contagiati,...

