Calciomercato svincolati in C: Catania ne fa uno, Foggia 5 rinforzi (Di martedì 13 ottobre 2020) Mercato degli svincolati sempre aperto e ci sono alcune novità: il Catania prende Eros Pellegrini (30enne ex Carpi). Altri 5 rinforzi per il Foggia: Balde (Samp), Lucarelli (Parma), Tomassini (ex Jesina), Moreschini (ex Pomezia) e Spadoni (ex Pistoiese). Pio Schiavi, terzino classe '98, dopo l'esperienza all'Imolese potrebbe ritornare in Serie C. L'ex Napoli, attualmente svincolato, secondo quanto riporta TMW è seguito da Bisceglie e Juve Stabia, con i campani che lo hanno già avuto in squadra due stagioni fa. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) Mercato deglisempre aperto e ci sono alcune novità: ilprende Eros Pellegrini (30enne ex Carpi). Altri 5per il: Balde (Samp), Lucarelli (Parma), Tomassini (ex Jesina), Moreschini (ex Pomezia) e Spadoni (ex Pistoiese). Pio Schiavi, terzino classe '98, dopo l'esperienza all'Imolese potrebbe ritornare in Serie C. L'ex Napoli, attualmente svincolato, secondo quanto riporta TMW è seguito da Bisceglie e Juve Stabia, con i campani che lo hanno già avuto in squadra due stagioni fa. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Calciomercato svincolati in C: Catania ne fa uno, Foggia 5 rinforzi - - infoitsport : Calciomercato Brescia, svincolati di lusso | Doppio colpo di Cellino - interliveit : #Inter - Emergenza #Conte: proposto un calciatore svincolato - NotiziarioC : Svincolati di lusso: un play di centrocampo con oltre 300 gare tra C e D - tabellamercatob : Tutte le cessioni #calciomercato #SerieB di giovani svincolati o in prestito all'estero, in #SerieC o #SerieD in gr… -