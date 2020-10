Zannola-Di Matteo | situazione da migliorare a Dragona

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – Il consigliere Pd in Assemblea capitolina, Giovanni, ha presentato una richiesta ufficiale all’assessore ai Lavori Pubblici e al Direttore del X Municipio affinche’ venga risolto un problema di viabilita’ in zona: in sostanza, si suggerisce l’arretramento della segnaletica orizzontale di ‘stop’ collegata all’impianto semaforico tra via Carlo Casini e viale dei Romagnoli. “Il problema- spiega nel dettaglio Leonardo Di, responsabile Mobilita’ e Trasporti Pd Roma- e’ rappresentato dalla difficolta’ per gli autoveicoli, per i bus della linea 04B e per altri mezzi pesanti adibiti a trasporto merci, di svoltare a sinistra da via Casini. L’attuale linea di arresto, infatti, e’ molto avanzata ed impedisce il transito in sicurezza ...