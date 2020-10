Under 21, troppi casi positivi al Covid: contro l’Irlanda gioca l’Under 20! (Di lunedì 12 ottobre 2020) Visti i casi di positività al Covid-19 emersi in questi giorni, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà l’Italia Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa. La Nazionale Under 20 guidata da Alberto Bollini, che era stata preallertata nei giorni scorsi ed era in ritiro a Firenze da mercoledì 7 ottobre, si è sottoposta per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito negativo. Dopo la partenza della Nazionale A, tra ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Visti idità al-19 emersi in questi giorni, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà l’Italia20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa. La Nazionale20 guidata da Alberto Bollini, che era stata preallertata nei giorni scorsi ed era in ritiro a Firenze da mercoledì 7 ottobre, si è sottoposta per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito negativo. Dopo la partenza della Nazionale A, tra ...

