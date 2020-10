The Outer Worlds 2: potrebbe essere partito lo sviluppo (Di lunedì 12 ottobre 2020) The Outer Worlds 2 potrebbe essere in sviluppo. Secondo alcune voci il titolo è in pre-produzione. Si tratterà di un’esclusiva Microsoft? Obsidian sembra avere in cantiere numerosi progetti. Tra poco sarà disponibile il DLC di The Outer Worlds, Grounded continua ad essere aggiornato e Avowed è in pieno sviluppo. Tutto ciò però non sembra essere abbastanza per la software house di proprietà di Microsoft. A quanto pare infatti The Outer Worlds 2 è attualmente in pre-produzione. Al momento sono solamente voci di corridoio e vi ricordiamo che, per quanto affidabili, vanno prese con le pinze. The Outer World 2 ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Thein. Secondo alcune voci il titolo è in pre-produzione. Si tratterà di un’esclusiva Microsoft? Obsidian sembra avere in cantiere numerosi progetti. Tra poco sarà disponibile il DLC di The, Grounded continua adaggiornato e Avowed è in pieno. Tutto ciò però non sembraabbastanza per la software house di proprietà di Microsoft. A quanto pare infatti The2 è attualmente in pre-produzione. Al momento sono solamente voci di corridoio e vi ricordiamo che, per quanto affidabili, vanno prese con le pinze. TheWorld 2 ...

