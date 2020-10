The Boys 3: Stormfront tornerà nello show? La risposta di Eric Kripke (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il finale di The Boys 3 lascia la porta aperta a un possibile ritorno di Stormfront, ma per adesso il creatore dello show Eric Kripke non dà certezze. Dopo lo sconvolgente finale di The Boys 2, i fan si pongono domande sulla terza stagione in arrivo e sul futuro del personaggio di Stormfront, che abbiamo lasciato bruciacchiato e intento a farneticare frasi in tedesco. I più curiosi possono esplorare il significato delle parole finali in tedesco di Stormfront che però lascia aperto un quesito sul destino del personaggio: Stortmfront morirà a seguito delle ferite inferte dal figlio di Becca e Patriota o la ritroveremo nella terza stagione di The Boys? Ecco cosa ne pensa l'autore dello show ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il finale di The3 lascia la porta aperta a un possibile ritorno di, ma per adesso il creatore dellonon dà certezze. Dopo lo sconvolgente finale di The2, i fan si pongono domande sulla terza stagione in arrivo e sul futuro del personaggio di, che abbiamo lasciato bruciacchiato e intento a farneticare frasi in tedesco. I più curiosi possono esplorare il significato delle parole finali in tedesco diche però lascia aperto un quesito sul destino del personaggio: Stortmfront morirà a seguito delle ferite inferte dal figlio di Becca e Patriota o la ritroveremo nella terza stagione di The? Ecco cosa ne pensa l'autore dello...

