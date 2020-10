Spaccio di droga a Giugliano, blitz dei carabinieri: in manette due pusher (Di lunedì 12 ottobre 2020) Giugliano. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di Spaccio una 48enne e un 44enne di origini ghanesi. Arresti per droga Durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 33 dosi di marijuana, di materiale per il confezionamento, di un bilancino elettronico di precisione e della … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020). Idella stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione dia fini diuna 48enne e un 44enne di origini ghanesi. Arresti perDurante una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 33 dosi di marijuana, di materiale per il confezionamento, di un bilancino elettronico di precisione e della … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

matteosalvinimi : Tutta la mia solidarietà e il mio abbraccio al grande @brumottistar brutalmente aggredito a Roma mentre, dopo le se… - matteosalvinimi : #Salvini: non si combatte lo spaccio di droga e la violenza con il DASPO, servono le manette. #portaaporta - _Carabinieri_ : Roma: #Carabinieri passano al setaccio le piazze di spaccio della Capitale. Sequestrato circa mezzo kg di droga tra… - ALEX53595220 : @robertosaviano Bello stare a New York in lussuoso appartamento. Vieni a vivere al quartiere San Siro di Milano, o… - NBCreteregione : SPACCIO DI DROGA A ROVERETO, DUE ARRESTI - -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga Spaccio di droga a Taranto: due arresti ed una denuncia della Polizia di Stato TarantoBuonaSera.it Rifornivano di droga la movida di Torino, sette arresti

Sette persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato Barriera Nizza per detenzione e spaccio di droga. Si tratta di italiani tra i 35 ed i 40 anni, sospettati di rifornire di stupefacente ...

Spaccio di droga a Catania, due arresti nel quartiere Librino

La polizia di Catania ha arrestato un 22enne e un 25enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . Nel corso dei controlli nel quartiere ...

Sette persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato Barriera Nizza per detenzione e spaccio di droga. Si tratta di italiani tra i 35 ed i 40 anni, sospettati di rifornire di stupefacente ...La polizia di Catania ha arrestato un 22enne e un 25enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . Nel corso dei controlli nel quartiere ...